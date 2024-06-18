«Живешь в ожидании удара, поэтому», — Чернышев просил Заворотнюк исправиться, пока есть возможность

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев многое сделал для своей супруги. Он был с ней рядом физически, заботился о самочувствии любимой в моральном плане, но, немногие знают, что фигурист также выступил для Насти в роли этакого учителя.
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