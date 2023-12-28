С 1 января 2024 года в РФ вводятся новые штрафы за перепланировку квартир. В случае незаконной переделки они возрастут до 2–2,5 тысячи рублей с 1 января 2024 года, а для юрлиц штрафы составят от 40 до 50 тысяч.