В Вязьме завод более чем в два раза увеличит производство напитков

Губернатор Василий Анохин рассказал о расширении предприятия при поддержке правительства Смоленской области Действующее в Вязьме Смоленской области и одно из крупнейших по стране производств безалкогольных напитков из натуральных ингредиентов нарастит мощности на 150% – с 120 миллионов до 300 млн единиц продукции в год.