В Вязьме завод более чем в два раза увеличит производство напитков

Губернатор Василий Анохин рассказал о расширении предприятия при поддержке правительства Смоленской области Действующее в Вязьме Смоленской области и одно из крупнейших по стране производств безалкогольных напитков из натуральных ингредиентов нарастит мощности на 150% – с 120 миллионов до 300 млн единиц продукции в год.
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