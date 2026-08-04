Бразильский боец UFC умер во сне в возрасте 34 лет

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).