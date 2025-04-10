Знай наших 👏 На стадионе станицы Алексеевской состоялся зональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания".
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Знай наших 👏 На стадионе станицы Алексеевской состоялся зональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания".