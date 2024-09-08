Роспотребнадзор: оснований для новой пандемии нет

Глава ведомства Анна Попова дала прогноз по заболеваемости коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эпидемиологической обстановке в России и дала прогноз по заболеваемости коронавирусом и вероятности новой пандемии, пишет ТАСС.
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