Валерий Шабашов: «Истории о будущем»

Автор книжного Telegram-канала Books & Reviews рассказал о новых романах в жанре «фантастика» В России сейчас происходит ренессанс фантастики — жанра, на котором в советские годы выросло не одно поколение.
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