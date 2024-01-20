Компашку СВошников развернули на пороге клуба. Мнения русских разделились из-за одной "неудобной" детали с формой

Alex Nемо

Потому что основная масса здешних комментаторов понятия не имеет о службе в реальной Армии и понятия не имеет о чести мундира. Ни один нормальный офицер в форме даже не приблизится к подобному учреждению, пока одет в свою форму! В гражданке это совсем другое дело. А позорить свою форму ни один боевой офицер не позволит. Так что этому вояке (или воякам, если их было несколько) нужно отсидеть на губе в комендатуре с недельку для того чтобы изучить более внимательно устав ВС РФ и кодекс поведения военнослужащего.