НАГЛАЯ ПРАВДА Сейчас в социальных сетях быстро распространяется видео, привлекшее к себе широкое внимание пользователей интернета и вызвавшее своим содержанием острую общественную дискуссию.
Компашку СВошников развернули на пороге клуба. Мнения русских разделились из-за одной "неудобной" детали с формой
Комментарии
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radiofree RF
Заголовок однозначно поганый,привлечь автора за неуважение к армии РФ.В ночные клубы,не нужно ходить в военной форме.
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12 час.
Павел Еремеев
В СССР были рестораны, которые работали до утра и так же пьянь и ругань и драки были.
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8 час.
Alex Nемо
Потому что основная масса здешних комментаторов понятия не имеет о службе в реальной Армии и понятия не имеет о чести мундира. Ни один нормальный офицер в форме даже не приблизится к подобному учреждению, пока одет в свою форму! В гражданке это совсем другое дело. А позорить свою форму ни один боевой офицер не позволит. Так что этому вояке (или воякам, если их было несколько) нужно отсидеть на губе в комендатуре с недельку для того чтобы изучить более внимательно устав ВС РФ и кодекс поведения военнослужащего.
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7 час.
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