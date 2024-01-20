Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 625 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кот Рыжый
    Именно на начальном этапе, проявить твёрдость и даже =излишнюю= жестокость, по отношению к женщинам-воякам! Не надо о..."200 или плен, и ...
  • Александр Бабин
    Дон ещё в Чечне наших ребят убивали.Зеля пошёл на перевыполнение плана.Ему команда была -до последнего украинца а он ..."200 или плен, и ...
  • radiofree RF
    Снайперов никогда не брали в плен,уничтожали на месте."200 или плен, и ...

Компашку СВошников развернули на пороге клуба. Мнения русских разделились из-за одной "неудобной" детали с формой

Компашку СВошников развернули на пороге клуба. Мнения русских разделились из-за одной "неудобной" детали с формой

НАГЛАЯ ПРАВДА Сейчас в социальных сетях быстро распространяется видео, привлекшее к себе широкое внимание пользователей интернета и вызвавшее своим содержанием острую общественную дискуссию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Заголовок однозначно поганый,привлечь автора за неуважение к армии РФ.В ночные клубы,не нужно ходить в военной форме.
Ответить
12 час.
Павел Еремеев
В СССР были рестораны, которые работали до утра и так же пьянь и ругань и драки были.
Ответить
8 час.
Alex Nемо
Потому что основная масса здешних комментаторов понятия не имеет о службе в реальной Армии и понятия не имеет о чести мундира. Ни один нормальный офицер в форме даже не приблизится к подобному учреждению, пока одет в свою форму! В гражданке это совсем другое дело. А позорить свою форму ни один боевой офицер не позволит. Так что этому вояке (или воякам, если их было несколько) нужно отсидеть на губе в комендатуре с недельку для того чтобы изучить более внимательно устав ВС РФ и кодекс поведения военнослужащего.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх