Кадыров: группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о вылете из Грозного в зону СВО группы добровольцев.«Очередная группа добровольцев спецбортом вылетела накануне из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции»,- написал руководитель республики в своем Telegram-канале.