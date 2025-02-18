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Кадыров: группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО

Кадыров: группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о вылете из Грозного в зону СВО группы добровольцев.«Очередная группа добровольцев спецбортом вылетела накануне из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции»,- написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

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