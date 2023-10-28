«Без запрета абортов в СВО не победить!» РПЦ взялась за старое «Без запрета абортов в СВО не победить!» РПЦ взялась за старое

Надо называть все своими именами.Аборт- это то же убийство только внутриутробное. Почему к убийству внеутробному одно отношение а к внутриутробному другое? И то и другое есть преступление и оно должно быть наказуемо, и не важно как они было сделано, легально или не легально. Должно быть полностью запрет на эти убийства, за исклбчением угрозы жизни матери- там на ее усмотрение.В остальных случаях жестко карать. Если не хотят воспитывать сами, или нет физической возможности, то детей могут усыновлять другие семьи или если нет таковых, то о них должно позаботится государство. Страна вымирает, русские исчезают как снег весной, и даже массовый ввоз азиатов в страну не выправляет убыль населения. Кроме запретов должны быть и поошрения и материальная помощь многодетным, а также государство должно сделать так,чтобы быть семьей с детьми было престижно и выгодно.

Константин Анатольев

Аборт — это лишение права на жизнь. Это однозначно преступление. Причин для прерывания беременности можно придумать милли­он. Только мало кто из женщин задумывается, что аборт - это убийство, пусть даже и не подлежащее статьям Уголовного кодекса. Но и не все так просто с беременной. Беременность представляет собой сложный процесс: с момента зачатия в организме женщины происходят сложнейшие изменения. В процессе этих изменений, направленных на обеспечение благополучия организма матери и развивающегося плода, аборт, по существу, является «разрушительной силой». Внезапно обрывается вся начатая с момента зачатия «перестройка» во всем организме беременной. Большинство абортов в России на сроке до 12 недель беременности проводятся хирургическим способом (метод выскабливания полости матки). Непосредственно в момент проведения аборта хирургическим способом могут возникнуть многочисленные осложнения: кровотечения, разрыв матки. В свою очередь, это может повлечь дальнейшее оперативное лечение. В худшем случае можно лишиться органов репродуктивной системы (матки, придатков). После аборта, даже произведенного по всем правилам в лечебном учреждении, не исключается возможность осложнений — воспаления матки и маточных труб с последующей их непроходимостью. Особенно часто такие осложнения наблюдаются после абортов у женщин с первой беременностью. Аборт при первой беременности нередко ведет в дальнейшем к бесплодию. Указанные выше осложнения после аборта могут встречаться и у ранее рожавших женщин, особенно если после аборта не соблюдается надлежащий режим (предупреждение инфекционных заболеваний, переутомления, охлаждения, воздержание от половых сношений до окончания первой, после аборта, менструации). Аборт, помимо осложнений, возникающих непосредственно в ходе или после операции, может вести в дальнейшем (при последующих беременностях) к таким осложнениям, как самопроизвольный выкидыш, неправильное прикрепление в матке плодного яйца, кровотечение во время беременности, преждевременные роды, тяжелое течение родов, кровотечение во время родов. К поздним осложнениям аборта относятся эндокринные нарушения. Подобное вмешательство для здоровья небезопасно и не проходит бесследно.