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Ильяс Хамзин о бое Дазаева с Буториным: «Они достойны пояса»

 Этнический казах, выступающий в лиге RCC Ильяс Хамзин специально для телеканала «UDAR» сделал прогноз на бой Гойти Дазаева и Максима Буторина: «Fight Night делает реально красивый бой.

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