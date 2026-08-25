Американские военные разминировали центральную полосу судоходства в Ормузском проливе – Axios

Портал со ссылкой на источники сообщает, что это позволит нарастить трафик. "Два американских чиновника подтвердили заявления президента США Дональда Трампа и сказали, что ВМС убрали мины из разделяющей полосы движения судов зоны – "медианы", расположенной в проливе точно между Оманом и Ираном", – портал.
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