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Крикунов об Овечкине: «Если здоровье не подведет, он и Гретцки опередит, и рекорд по матчам станет для россиян недосягаемым на долгие годы»

Владимир Крикунов высказался о результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. «У Овечкина было и есть отменное здоровье, что позволяет ему уже 18 лет держаться на таком уровне.

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