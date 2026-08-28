Арестовича в России заочно осудили на 11 лет за фейки и призывы к терроризму

Экс-советника офиса президента Украины Арестовича (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) заочно осудили в России на 11 лет за фейки о российской армии и призывы к терроризму, сообщает ТАСС.
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