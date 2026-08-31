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Стубб: Китай пообещал не допустить применения ядерного оружия Россией

Стубб: Китай пообещал не допустить применения ядерного оружия Россией

Китай заверил Хельсинки, что не допустит применения Россией ядерного оружия, заявил президент Финляндии Александр Стубб 31 августа изданию Politico.

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