Стубб: Китай пообещал не допустить применения ядерного оружия Россией

Китай заверил Хельсинки, что не допустит применения Россией ядерного оружия, заявил президент Финляндии Александр Стубб 31 августа изданию Politico.
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