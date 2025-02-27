Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В освобожденном Курахово полицейские выявили украинский цех по производству БПЛА

В освобожденном Курахово полицейские выявили украинский цех по производству БПЛА

В ходе проведения совместных с коллегами УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) мероприятий сотрудники кураховского временного отдела полиции выявили место, где украинские неонацисты собирали беспилотники, которыми терроризировали мирных жителей Донбасса, сообщает Telegram-канал «Репортёр Руденко V».

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