Сотни свердловчан собрались на главную пасхальную службу. Фото

В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга проходит пасхальное богослужение с участием митрополита Евгения (Кульберга), нескольких представителей истеблишмента и простых верующих (по меньшей мере 200 человек), передает корреспондент URA.
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