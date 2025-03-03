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Иркутск Сегодня

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Европейский саммит по Украине прошел в Лондоне

Европейский саммит по Украине прошел в воскресенье в Лондоне. Как сообщало ТАСС, на нем собрались представители 18 стран и объединений, в частности, лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир […].

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