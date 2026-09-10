Скромный повар...

"Из Страсбурга -Пирог нетленный." (А.С.Пушкин) Он придумал то, что сегодня есть почти в каждой кладовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кошачьи страсти
- ЗМ «Собака бесплатно...
- — Они проиграли в...
А ХОЛОД ОН НЕ ПРОБОВАЛ?
СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!!!!