Олимпийская чемпионка заявила о безнравственности Тутберидзе в деле Валиевоей

Вайцеховская заявила о безнравственности Тутберидзе в деле фигуристки Валиевоей Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналист Елена Вайцеховская в интервью YouTube-каналу Okko заявила о безнравственности российского тренера Этери Тутберидзе в допинг-деле фигуристки Камилы Валиевоей.
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