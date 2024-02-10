Олимпийская чемпионка заявила о безнравственности Тутберидзе в деле Валиевоей

Вайцеховская заявила о безнравственности Тутберидзе в деле фигуристки Валиевоей Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналист Елена Вайцеховская в интервью YouTube-каналу Okko заявила о безнравственности российского тренера Этери Тутберидзе в допинг-деле фигуристки Камилы Валиевоей.