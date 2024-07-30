В Калуге поймали 12 бывших мигрантов-уклонистов

В Калуге сотрудники Военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону и сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению новых граждан РФ, которые не встали на воинский учётВ Калуге сотрудники Военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону и сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению новых граждан РФ, которые не встали на воинский учёт.
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