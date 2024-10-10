Вдова сенатора США Роберта Кеннеди скончалась в возрасте 96 лет

Вдова американского сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди Эттель Кеннеди умерла на 97-м году жизни. Об этом сообщил на странице в соцсети X (бывший Twitter) ее внук, экс-член палаты представителей Соединенных Штатов Джон Кеннеди III.
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