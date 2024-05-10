Пять человек пострадали в ДТП в Братске

Автоавария, в которой пострадали пять человек, произошла в Братске в ночь на 10 мая. Как сообщили в полиции, на 2 километре автомобильной дороги «Братская ГЭС» столкнулись два авто – «ВАЗ-2107» и «Mercedes-Benz».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии