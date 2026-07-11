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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Трамп велел бомбить Иран с "невиданной силой", если с ним что-то случится

Трамп велел бомбить Иран с "невиданной силой", если с ним что-то случится

США получили от Израиля разведданные о якобы готовящемся покушении на американского лидера Президент США Дональд Трамп вновь высказался об угрозе со стороны Ирана, заявив, что заранее подготовил жесткий ответ на возможное покушение на свою жизнь.

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