Трамп велел бомбить Иран с "невиданной силой", если с ним что-то случится

США получили от Израиля разведданные о якобы готовящемся покушении на американского лидера Президент США Дональд Трамп вновь высказался об угрозе со стороны Ирана, заявив, что заранее подготовил жесткий ответ на возможное покушение на свою жизнь.
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