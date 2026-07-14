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Внутренние переводы на Binance снизились до минимальных значений, сигнализируя о затишье на рынке

Согласно данным CryptoQuant, количество внутренних транзакций на Binance сократилось примерно до 751 операции, что значительно ниже уровней, наблюдавшихся во время предыдущих периодов высокой волатильности на крипторынке.

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