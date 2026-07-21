КДК РФС решил рассмотреть события на Суперкубке, вызвали Соболева. Хотелось бы пошутить: «будут шить дело», но всё серьезно

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче за Olimpbet - Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» (1:1, 4:2 – пен.
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