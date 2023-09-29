Канада начала заигрывать с индийскими сепаратистами

@ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Илья Абрамов Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что за убийством местного лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара могут стоять власти Индии.
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