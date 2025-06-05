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Царьград

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Житель Подмосковья облил бензином женщину и поджёг её

Житель Подмосковья облил бензином женщину и поджёг её

Пострадавшая госпитализирована с тяжёлыми травмами.Житель деревни Супонево Щёлковского округа Подмосковья облил бензином ноги своей сожительнице и поджёг женщину с помощью зажигалки.

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