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Царьград

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ВЦИОМ: 95% русских научились считать деньги и планировать бюджет

ВЦИОМ: 95% русских научились считать деньги и планировать бюджет

Опрос ВЦИОМ показал, что 95% русских теперь считают важным умение планировать бюджет, в сравнении с 41% 25 лет назад.

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