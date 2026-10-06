ВЦИОМ: 95% русских научились считать деньги и планировать бюджет

Опрос ВЦИОМ показал, что 95% русских теперь считают важным умение планировать бюджет, в сравнении с 41% 25 лет назад.
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