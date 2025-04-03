Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Соколов
    не ей старой стерве бабло обещают))обидно 😂Пусть рожают школ...
  • Дмитрий
    "если администрация Трампа решит выйти из НАТО" Никуда он не выйдет. Не надо выдавать желаемое за действительное. Тра...Россия атаковала ...
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    Все равно не подерутся!!!! ХИ-ХИ! Надо оказать ПОМОЩЬ!Россия атаковала ...

«Деградация русского кино и культуры»: Мария Шукшина. Это - терроризм антикультуры в стране

«Деградация русского кино и культуры»: Мария Шукшина. Это - терроризм антикультуры в стране

Мария Шукшина: Культуру отдали рынку, и что из этого вышло?. У нас громко заявляют, что подняли российскую киноиндустрию, акцентируют внимание на сборах.

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