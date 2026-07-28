Wildberries и Ozon выполнили требования ФАС о сроках выплат продавцам

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Логистические компании Wildberries и Ozon будут зачислять деньги продавцам не позднее 30 дней с момента реализации товара в соответствии с требованиями Федеральной антимонопольной службы.
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