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Wildberries и Ozon выполнили требования ФАС о сроках выплат продавцам

Wildberries и Ozon выполнили требования ФАС о сроках выплат продавцам

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Логистические компании Wildberries и Ozon будут зачислять деньги продавцам не позднее 30 дней с момента реализации товара в соответствии с требованиями Федеральной антимонопольной службы.

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