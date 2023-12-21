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Парламентская газета

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Матвиенко назвала большой ошибкой санкции США против России

Соединенные Штаты сделали большую ошибку, вводя санкции против России. Вашингтон недооценил потенциал Москвы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии 21 декабря.

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