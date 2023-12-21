Матвиенко назвала большой ошибкой санкции США против России

Соединенные Штаты сделали большую ошибку, вводя санкции против России. Вашингтон недооценил потенциал Москвы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии 21 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии