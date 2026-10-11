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Софья Синицына с юмором поздравила экс-бойфренда Павла Табакова со свадьбой: «Ждём детей!»

Софья Синицына с юмором поздравила экс-бойфренда Павла Табакова со свадьбой: «Ждём детей!»

31-летний Павел Табаков впервые женился. Его избранницей стала пиар-директор Ксения Ермоленко, которая старше актёра на семь лет.

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