«Сити» сильнее «Челси», хет-трик Мбаппе и отрыв «Реала», будильник Ротенберга, Соболенко уступила в финале Australian Open и другие новости

1. В 22-м туре АПЛ «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Челси» (3:1): узбек Хусанов привез гол на 3-й минуте дебютного матча, следом схватил желтую карточку; победный гол забил Холанд с паса вратаря Эдерсона – норвежец воспользовался очередной ошибкой голкипера «синих» Санчеса.
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