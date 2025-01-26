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Не только о футболе

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«Сити» сильнее «Челси», хет-трик Мбаппе и отрыв «Реала», будильник Ротенберга, Соболенко уступила в финале Australian Open и другие новости

«Сити» сильнее «Челси», хет-трик Мбаппе и отрыв «Реала», будильник Ротенберга, Соболенко уступила в финале Australian Open и другие новости

1. В 22-м туре АПЛ «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Челси» (3:1): узбек Хусанов привез гол на 3-й минуте дебютного матча, следом схватил желтую карточку; победный гол забил Холанд с паса вратаря Эдерсона – норвежец воспользовался очередной ошибкой голкипера «синих» Санчеса.

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Комментарии
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Лена Мисько
Ротенберг продолжает клоунаду
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17 час.
КУАТ
Пусть говорит.
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6 час.
сергей озеров
Мажор в окопе под пулями?Тогда понятно почему этот вечный поток сознания в каждом вью.
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5 час.

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