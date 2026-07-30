В рамках акции Гражданский мониторинг» член Общественного совета при МВД по Республике Татарстан посетила опорный пункт полиции в Вахитовском районе Казани

30 июля 2026 года в рамках акции «Гражданский мониторинг» член Общественного совета при МВД по РТ, главный редактор издательского дома «Мир без границ» Марина Губина посетила опорный пункт полиции ОП «Вишневский» УМВД России по Казани, расположенный по адресу Достоевского – 73.