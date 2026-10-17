Сотрудники отделения уголовного розыска МО МВД России на особо важных и режимных объектах Воронежской области получили оперативную информацию о том, что 36-летний житель Хохольского района сбывает на одном из предприятий, расположенных на территории Советского района города Воронежа наркотические средства.
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