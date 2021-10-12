Данилко в образе Сердючки приоткрыл интригу, что ждет украинцев в новогоднюю ночь: "Мисс ножки"

Украинская исполнительница Верка Сердючка (Андрей Данилко) произвела фурор неожиданным фото со съемок шоу "Маска", на котором предстала в необычном ракурсе вместе с "мамой" (Инной Белоконь).
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