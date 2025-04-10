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Царьград

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Военный суд заочно рассмотрит дело Леонида Волкова об экстремизме и фейках

Военный суд заочно рассмотрит дело Леонида Волкова об экстремизме и фейках

Военный суд в заочном режиме изучит дело Леонида Волкова, экс-главы Фонда по борьбе с коррупцией, по обвинениям в экстремизме, распространении ложной информации и вандализме.

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