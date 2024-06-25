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Ушаков: в Швейцарии стало ясно, что конфликт на Украине не разрешить без РФ

Ушаков: в Швейцарии стало ясно, что конфликт на Украине не разрешить без РФ

Прошедшая в Швейцарии мирная конференция подтвердила невозможность урегулирования украинского конфликта без участия РФ, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в ходе форума «Примаковские чтения».

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