Ушаков: в Швейцарии стало ясно, что конфликт на Украине не разрешить без РФ

Прошедшая в Швейцарии мирная конференция подтвердила невозможность урегулирования украинского конфликта без участия РФ, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в ходе форума «Примаковские чтения».
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