В Иркутской области суд вынес приговор в отношении 5 мужчин за незаконную охоту

По версии следствия, в июне 2021 года на территории Качугского лесничества уроженцы поселка Качуг, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, из имевшегося при себе оружия с целью любительской охоты и добычи для личного употребления, используя автомобиль, согласно достигнутой договоренности произвели убой трех сибирских косуль, а также одной самки благородного оленя.