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Натали Портман, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Селена Гомес на ужине в честь лауреатов AFI Awards

Натали Портман, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Селена Гомес на ужине в честь лауреатов AFI Awards

В отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз состоялся праздничный ужин, на котором традиционно чествуют команды, стоящие за самыми значимыми кино- и телевизионными проектами ушедшего года по версии Американского института киноискусства (AFI).

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