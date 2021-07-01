Почему мы носим маски…

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяДети и семьяПочему мы носим маски… Один из самых сложных вопросов в психологии человека. Маски носят все, даже дети. Так устроена психика человека.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Зубков ЗубковВыходя из дома, надеваем маски. Ничего плохого, чтоб нас не узнали. Нету человека, тайн без сокровенных. Мало кто достоин, быть с ним откровенным. Вижу только выход, человек родной нам. С кем не будет стыдно, быть сами собою.)))Светлана РыбчинскаяСлова Омара Хайяма понравились.Комментировать
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