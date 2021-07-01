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Почему мы носим маски…

Почему мы носим маски…

Один из самых сложных вопросов в психологии человека. Маски носят все, даже дети. Так устроена психика человека.

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Сергей Зубков Зубков
Выходя из дома, надеваем маски. Ничего плохого, чтоб нас не узнали. Нету человека, тайн без сокровенных. Мало кто достоин, быть с ним откровенным. Вижу только выход, человек родной нам. С кем не будет стыдно, быть сами собою.)))
Светлана Рыбчинская
Слова Омара Хайяма понравились.

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