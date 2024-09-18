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Оладьи с картошкой на кефире

Оладьи с картошкой на кефире

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Рецепт этих чудесных оладий, приготовленных из теста, замешанного на кефире с добавлением натёртой сырой картошки, я подглядела у одной замечательной хозяюшки, за что ей огромное спасибо.

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