Афонские монахи рекомендуют добровольное присвоение ИНН и СНИЛС

Протоиерей Михаил Потокин, комментируя обращение афонских монахов к властям Греции, заявил о необходимости добровольного присвоения ИНН и СНИЛС, подчеркивая важность сохранения личной информации под контролем самих граждан для защиты их данных.
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