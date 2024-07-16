Песков прокомментировал расстрел российского солдата боевиками «Азова»*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о расстреле российского военнослужащего боевиками украинского «Азова»* (организация признана террористической в России и запрещена).
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