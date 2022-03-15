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Условия для появления новой волны COVID-19 назвал врач-инфекционист

Условия для появления новой волны COVID-19 назвал врач-инфекционист

Несмотря на резкий спад заболеваемости коронавируса, пандемия не закончилась. Более того, в скором времени в России можно ожидать новую волну распространения инфекции, так как иммунная защита у огромного числа переболевших Омикрон-штаммом пройдет.

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