Bloomberg: Макрон говорил Трампу и Зеленскому об окончании конфликта на Украине

Французский президент Эммануэль Макрон в рамках встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским пытался начать обсуждение, как положить конец конфликту на Украине.
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