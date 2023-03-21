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«Интер» Бекхэма может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать Лео к 2025 году – к открытию стадиона в Майами

«Интер» Бекхэма может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать Лео к 2025 году – к открытию стадиона в Майами

«Интер Майами» может предложить Лионелю Месси долю в клубе, чтобы убедить его перейти.  Как сообщает Cadena SER со ссылкой на El Larguero, цель американского клуба состоит в том, чтобы подписать Месси перед сезоном-2025 – в этом году будет торжественно открыт стадион «Интера».

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