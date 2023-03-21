«Интер» Бекхэма может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать Лео к 2025 году – к открытию стадиона в Майами

«Интер Майами» может предложить Лионелю Месси долю в клубе, чтобы убедить его перейти. Как сообщает Cadena SER со ссылкой на El Larguero, цель американского клуба состоит в том, чтобы подписать Месси перед сезоном-2025 – в этом году будет торжественно открыт стадион «Интера».
Популярные статьи
- «СССР – это железный занавес. Купить джинсы было за счастье. А в Англии все свободно, люди приветливые». Канчельскис о переезде в 1991-м
- Дэрил Мэйкон: «Кажется, в России рожать детей очень выгодно»
- Джорджина о смерти новорожденного сына: «Я пережила лучший и худший момент в жизни в одно мгновение. Криштиану сказал: «Продолжай жить своей жизнью, это пойдет тебе на пользу»
Свежие комментарии