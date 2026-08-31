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Авторадио

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В Центробанке заявили о сужении пространства для снижения ключевой ставки

В Центробанке заявили, что возможностей для дальнейшего снижения ключевой ставки стало меньше, пишут Известия.

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