Москва поддерживает развитие медицины с помощью исследовательских грантов

Власти Москвы продолжают активно поддерживать развитие медицины в городе, направляя значительные средства на финансирование научных исследований и разработку новых методов диагностики и лечения заболеваний.
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